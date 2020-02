In Confindustria la seconda tappa di Smartland

MANTOVA Martedì prossimo 25 febbraio dalle ore 14 alle 18.30 presso la sede di Confindustria a Mantova in via Portazzolo 9 si terrà la seconda delle otto tappe del roadshow “Smartland. La Lombardia del Futuro”, organizzato da Regione Lombardia, Confindustria Lombardia, Fondazione Fiera Milano, Il Sole 24 Ore e con il contributo di Ubi Banca. Smartland è un roadshow che coinvolge tutti i capoluoghi lombardi e i loro territori: un vero e proprio viaggio nell’eccellenza che ha come obiettivo quello di fare il punto sulle best practice e i percorsi innovativi di successo di ogni singolo territorio, per realizzare e condividere una mappatura virtuosa che possa essere motore del cambiamento nel prossimo futuro della regione. Interverranno in apertura Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, Enrico Pazzali, presidente Fondazione Fiera Milano, e Edgardo Bianchi, presidente Confindustria Mantova, mentre la chiusura dei lavori sarà a cura dell’Assessore allo Sviluppo Economico della regione Lombardia Alessandro Mattinzoli.