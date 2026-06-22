Raddoppio Piadena-Mantova: via agli scavi del sottopasso accanto al cimitero di Mantova

MANTOVA – Sono iniziati a Mantova i lavori per la realizzazione del sottopasso che collegherà la statale 10 Padana Inferiore, vicino al cimitero monumentale, con la provinciale 420 Dosso del Corso all’altezza dell’Eurospin. In settimana è previsto il primo getto di fondazione, mentre proseguono gli scavi necessari alla costruzione dell’opera, lunga 470 metri e larga 13,5. Il nuovo collegamento avrà una corsia per senso di marcia, oltre a marciapiede e pista ciclabile. L’intervento, inserito nel progetto di raddoppio ferroviario Piadena-Mantova di RFI, prevede la movimentazione di 68 mila metri cubi di terra e una profondità massima di 12,5 metri. Una volta completato, il sottopasso migliorerà la viabilità all’ingresso ovest della città, eliminando il passaggio a livello della Circonvallazione Sud e riducendo traffico e tempi di attesa.