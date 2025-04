In scooter senza patente e assicurazione e pure ricercato

MANTOVA – Andava in giro su uno scooter senza assicurazione e non revisionato, ma lui del resto non aveva neanche la patente per guidarlo, ma soprattutto non doveva nemmeno essere in giro, perché a suo carico c’era un ordine di carcerazione per un cumulo di pene da scontare. Un 34enne africano è stato arrestato nella serata di Pasqua dagli agenti della Polizia locale che lo avevano fermato per un controllo verso le 20.30 in piazza Don Leoni davanti alla stazione. Inizialmente all’extracomunitario erano state contestate solamente le irregolarità amministrative verbalizzate in 6mila euro complessivi più il sequestro dello scooter. A insospettire gli agenti di viale Fiume era il nervosismo mostrato dal 34enne, che si giustificava dicendo di avere fretta. Per tutta risposta gli agenti estendevano il controllo anche sulla persona scoprendo che lo straniero era destinatario di provvedimento di carcerazione, per un cumulo di pene da espiare in carcere, dove è stato infine portato.