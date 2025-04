Registro di condoglianze per il Papa in prefettura

MANTOVA – La Prefettura informa che, su invito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha provveduto a partire da ieri, in seguito alla proclamazione del Lutto Nazionale per la scomparsa del Sommo pontefice Francesco, all’apertura di un registro di condoglianze al piano terra del Palazzo del Governo nel capoluogo, via Principe Amedeo. I cittadini che desiderino manifestare in forma diretta il proprio cordoglio potranno accedere a tali ambienti per apporre la propria firma su detto Registro che, in orario d’ufficio, resterà accessibile fino a sabato alle ore 12, compresa la giornata di domani.