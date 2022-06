Panchine nel parco di via Cavour a San Giorgio, ora accessibile anche ai cani

SAN GIORGIO BIGARELLO – Approvata all’unanimità la richiesta di installazione di panchine all’interno dell’area verde di via Cavour, in località Mottella di San Giorgio Bigarello. A sottoporla all’assise era stato il consigliere di opposizione Paolo Bordini, che contestualmente alla messa a dimora, prevista in autunno, di nuove piante s’era raccomandato che venissero posizionate anche alcune panchine per smorzare le polemiche delle settimane precedenti scaturite all’indomani della decisione dell’amministrazione di recintare i giardini di via Fratelli Rosselli, angolo via Gramsci.

A scatenare le proteste dei possessori di cani era stato il cartello temporaneo affisso dal Comune che ne vietava l’accesso.

In risposta, alcuni ignoti ne avevano a loro volta esposto uno alquanto critico verso la decisione del Comune. La questione era anche stata oggetto d’indagine da parte della Polizia locale. «Come ho sempre detto, bastava un po’ più di buon senso e si sarebbero evitati malumori e arrabbiature – segnala Bordini -. Questa soluzione permetterà di accontentare da una parte i cittadini con i loro amici a quattro zampe e dall’altra le famiglie con i bambini che frequenteranno l’area del parco, che sarà mantenuta con maggiore ordine e cura». Al momento il parco è accessibile a tutti, cani compresi, ma nelle prossime settimane verrà convocata la commissione ambiente per redigerne il nuovo regolamento.

MATTEO VINCENZI