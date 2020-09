Incendio all’ultimo piano di Palazzo Arrivabene

MANTOVA Fiamme in un appartamento all’ultimo piano di Palazzo Arrivabene, edificio storico del 400 che sotge nell’omonima via Arrivabene all’angolo con via Fratelli Bandiera. L’incendio è divampato intorno all’una. A dare l’allarme sono stati gli stessi inquilini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mantova che hanno lavorato fino alle 7 di questa mattina prima di potere dichiarare la messa in sicurezza dell’edificio. Nessun ferito ma ingenti i danni all’apprtamento, che è stato dichiarato inagibile. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine.