Italia Viva a sostegno del sindaco Palazzi

MANTOVA Un partito con tanti candidati che si affacciano per la prima volta all’esperienza politica, portando ciascuno le proprie competenze professionali e personali, forte anche di una ministra e di un parlamentare mantovani in carica nell’attuale governo: ecco Italia Viva, componente politica autonoma ma affiancata alla linea dell’attuale sindaco Mattia Palazzi, i cui rappresentanti hanno ieri mattina chiarito i principali punti programmatici e reso noti i nomi dei componenti in lista.

Si tratta, come spiegato dal capo gruppo Fabo Madella, di profili che ricoprono vari ambiti della società: architetti, geometri, medici, commercianti, studenti e pensionati. Italia Viva, partito riformista e dall’identità europeista, porta ambizione ed esperienza di governo.

Al centro del programma si pone l’ambito familiare, messo alla prova in questo periodo di pandemia, con iniziative di sostegno già avviate dall’amministrazione in corso, come la realizzazione del Centro per le famiglie. Il lavoro e l’occupazione sono da sostenere attraverso investimenti e nuove infrastrutture: in tal senso significativo è stato l’impegno circa il raddoppio ferroviario del percorso Mantova Milano e lo sviluppo di Valdaro, ma altri progetti vanno sostenuti. Attenzione si pone anche ai quartieri e alle periferie.

In rappresentanza dei giovani era per l’occasione presente la studentessa Francesca Pistoni, pronta a coinvolgere i coetanei nell’esperienza politica, mentre il candidato Filippo Genovesi ha sottolineato la volontà di partecipare alle amministrative con idee nuove e aggiuntive, non attraverso una politica a prescindere contro qualcosa. O qualcuno. Ha preso parte all’incontro anche la consiliera Francesca Andreatta, che ha riassunto i cinque anni molto intensi di esperienza istituzionale.

In arrivo ci sono incontri e manifestazioni di vario tipo, per far meglio conoscere ai cittadini i candidati in lista, che sono: Fabo Madella, Chiara Iridile, Filippo Genovesi, Caterina Rossini, Michele Ghisi, Carmen Mulas, Giovanni Pugliese, Francesca Pistoni, Francesco Castiello, Silvia Sciumbata, Mauro Bianconi, Sara Berni, Mattia Braglia, Benedetta Bottura, Andrea Cappelletti, Marina Golovina, Ignazio Leone, Tiziana Milani, Ottavio Baldi, Eleonora De Marchi, Claudio Malini, Marco Rizzini, Enzo Ghidini, Michael Ferri, Gabriele Marangoni e Nicola Romani. Ilperf