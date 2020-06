A Viadana parte il cred estivo: fino al 20 per le iscrizioni

VIADANA – L’assessore Ilaria Zucchini illustra importanti novità emerse dall’ultima cabina di regia con Ats sull’organizzazione dei cred estivi. Al vertice hanno partecipato esponenti dell’Azienda Speciale Consortile Oglio Po, Concass, Csv Lombardia Sud e le associazioni disponibili a partecipare; per l’ente locale gli assessori Massimo Piccinini e Zucchini che precisa: «L’incontro, condotto dalla dott.ssa Marta Sanfelici e dalla dott.ssa Sara Ferrari, si è configurato come un’importante occasione di risposta alle domande sulla progettazione dei centri estivi, in particolare su temi come pulizia-sanificazione, composizione dei gruppi, sostenibilità dei costi, assicurazione e responsabilità, compilazione dei documenti predisposti da Ats e riflessioni sulla fattibilità dei progetti. Chiunque voglia avanzare proposte deve garantire l’assoluta sicurezza di bambini, ragazzi e operatori e disporre di personale opportunamente formato. Le progettualità andranno presentate almeno 3 giorni lavorativi prima rispetto dell’inizio al Comune con tutta la documentazione predisposta da Ats. Passeranno poi al sindaco per l’approvazione. Il Comune trasmetterà ad Ats l’elenco dei centri estivi approvati; in corso d’opera, le attività saranno monitorate».

Sul ruolo dell’ente: «L’amministrazione, già erogatrice del servizio citato attraverso l’appalto alla CoopAgorà, sta organizzando il Cred estivo per i bambini della scuola d’infanzia per il mese di luglio nei plessi di Bedoli e Carrobbio nel rispetto delle linee guida di Ats Valpadana. Priorità dell’amministrazione è garantire la massima sicurezza per la salute di minori e operatori riservando altrettanta attenzione agli aspetti educativo-progettuali. Come per gli altri centri estivi, anche il Cred per l’infanzia richiederà una compartecipazione attiva delle famiglie in termini di assunzione di responsabilità non esistendo la certezza del “rischio zero”. Alla luce di questo chiediamo di compilare il modulo di pre-iscrizione scaricabile da sito e app (MyViadana) del Comune e di inviarlo a scuola@comune.viadana.mn.it entro il 20 giugno». (l.c.)