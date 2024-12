MANTOVA – Venerdì alle ore 16 nella Sala delle Capriate (Piazza Leon Battista Alberti), si terrà la presentazione dei lavori svolti nell’ambito del progetto “La nuova storia del Messale di Barbara: immagini, indagini e racconti”, realizzato con il contributo di Regione Lombardia. Il progetto nasce per valorizzare e promuovere con modalità inedite uno dei codici più noti del Rinascimento: il Messale di Barbara di Brandeburgo, dal nome di colei che ebbe il merito di farne concludere la realizzazione. Le azioni svolte sino a questo momento sono state molteplici: analisi diagnostiche non invasive e all’avanguardia; digitalizzazione del codice e del relativo carteggio, riunito per la prima volta virtualmente poiché conservato presso le principali istituzioni culturali cittadine; creazione di un Podcast incentrato sulla storia del codice. Il Messale di Barbara sarà quindi raccontato in modo sia scientifico sia divulgativo, valorizzando l’eccezionalità dell’oggetto e della sua lunga storia. Ripercorreranno le tappe principali del lavoro svolto i professionisti direttamente coinvolti nelle operazioni. A seguire, nei giorni di sabato e domenica sarà allestita presso l’Archivio Storico Diocesano (Piazza Sordello, 15), un’esposizione documentaria. Con la collaborazione del Liceo Scientifico Belfiore di Mantova sarà presentata una selezione di documenti utili a ripercorrere la storia del Messale e un approfondimento sulle indagini realizzate, con una postazione a disposizione del pubblico per visualizzare i documenti digitalizzati. Le visite sono previste nei seguenti orari: sabato dalle 14.30 alle 17.30 (ultimo ingresso); domenica dalle 10 alle 12.15 (ultimo ingresso) e dalle 14.30 alle 17.30 (ultimo ingresso). Per maggiori informazioni: archiviostorico@diocesidimantova.it – 0376.319519.