Consiglio provinciale: bilancio di previsione, la minoranza si astiene

MANTOVA – Approvato dal Consiglio provinciale lo schema di Bilancio di Previsione per l’esercizio 2025-2027 che si presenta con uno stanziamento complessivo di 133.602.918,45 per l’anno 2025. Confermate anche per l’esercizio 2025 le aliquote relative ai tributi provinciali nella seguente misura: Imposta Provinciale di Trascrizione aliquota del 30%; imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile dei veicoli a motore aliquota del 16%; Tributo Provinciale per l’Esercizio delle Funzioni di Tutela e Igiene dell’Ambiente aliquota del 5%; fissato a 50.000 euro il limite massimo di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per gli anni 2025-2027. Determinato in 894.880 euro l’importo derivante dai proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada da destinare, per l’esercizio 2025, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali. Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa per il 2025 sono stimate a 30.250.000 euro (per il 2024 si dovrebbe arrivare a 30.400.000 euro). La base imponibile della Rca si è attestata negli ultimi anni ad un livello medio attorno ai 14,1 milioni, l’Ipt, dopo la brusca frenata nel 2022 dovuta probabilmente alle tensioni sui prezzi dell’energia (aggravate dal conflitto in Ucraina scoppiato nello stesso anno), è ritornata a livelli non troppo lontani da quelli raggiunti prima della pandemia. Le nuove modalità di incasso del Tefa, rendendo meno omogenei i dati del periodo 2016-2019 con quelli del periodo 2020-2023, hanno reso meno affidabili le previsioni basate sui dati medi di un trend storico di medio-lungo periodo (maggiore di 5 anni). In base ai dati degli ultimi anni, tuttavia, si può stimare in circa 2.850.000 milioni il gettito atteso medio nel prossimo triennio. L’amministrazione prevede il ricorso all’indebitamento nel triennio 2025/2027 con la contrazione a decorrere dal 2027 di un mutuo ordinario ventennale con Cassa Depositi e Prestiti di euro 6.490.000,00 per il cofinanziamento della realizzazione della cd Pope 4, con ammortamento dal secondo esercizio successivo in quanto l’opera è complessa e l’avvio va coordinato con la realizzazione della Pope 3. Nel 2024 è prevista la contrazione di un nuovo mutuo con Cassa Depositi e Prestiti dell’importo di 5 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali. Il mutuo sarà contratto a tasso fisso e ammortizzato in 15 anni. Nel 2025 sono previste opere per 40.354.599 euro. Confermata dal presidente Carlo Bottani la volontà di erogare un contributo alla Fondazione Università di Mantova.