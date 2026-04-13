Calcio Promozione – Gioia Asola: la vittoria a Calcinato profuma di play off

Calcinato (Bs) L’Asola compie un passo decisivo nella corsa play off, superando 2-0 il Calcinato nello scontro diretto. Dopo un primo tempo nel quale i padroni di casa hanno le occasioni migliori, l’Asola sfrutta a pieno l’inferiorità numerica degli avversari arrivata nelle prime fasi della ripresa, siglando due reti con Garbin e Baba Seck. E blinda la quinta posizione, che potrà anche migliorare nelle ultime due gare.

I biancorossi partono bene e si rendono subito insidiosi con Bovi. Poi esce il Calcinato. Al quarto d’ora Forgione ruba palla a Spagnoli, punta l’area, salta Agazzi e calcia a colpo sicuro: Marcolini si supera e salva in tuffo. I ritmi sono alti ed entrambe le squadre danno la sensazione di poter fare male. Al 38’ un brutto disimpegno della difesa asolana regala il pallone agli avversari, che smarcano Peoli in mezzo all’area libero di concludere a porta vuota: l’attaccante locale però calcia incredibilmente sulla traversa e grazia i biancorossi. Si torna negli spogliatoi sullo 0-0, con due occasioni importanti in favore del Calcinato. Nelle primissime fasi della ripresa i padroni di casa rimangono in inferiorità numerica: Vighi sulla fascia destra viene atterrato da Michele Faccioli che, già ammonito, prende il secondo giallo e finisce anzitempo sotto la doccia. Il calcio di punizione seguente viene battuto da Spagnoli, che sfiora l’incrocio. Ora l’inerzia del match è tutta in favore dell’Asola, che prova a schiacciare gli avversari nella loro metà campo. Al 57’ Chitò si rende pericoloso sugli sviluppi di un corner, il suo tiro viene però deviato. Al 65’ ci prova Orlandini dal limite dell’area, sfiorando la traversa. I ragazzi di mister Cobelli continuano a spingere e alla mezz’ora trovano il gol del vantaggio: grande azione personale di Vighi dalla sinistra, il quale riesce a mettere in mezzo un pallone perfetto per il subentrato Garbin, che da buona posizione non sbaglia e porta avanti i biancorossi. Il Calcinato non riesce a reagire ed è l’Asola a rendersi ancora pericolosa. All’88’ Vighi centra il palo. E nel recupero l’appena entrato Ghiraldi inventa un gran lancio per Baba Seck, che svetta di testa e sigla il definitivo 0-2 con bacino del pallone alla traversa. E’ una vittoria importantissima per l’Asola, che ora vede l’obiettivo play off sempre più vicino.