Ladro di e-bike arrestato mentre è ancora in sella

MANTOVA Uno era stato espulso dal territorio italiano nel 2022, ma non aveva avuto problemi a tornare nel nostro paese. L’altro invece ha rubato una e-bike del valore di circa 2mila euro ed è finito dritto in carcere. Vite parallele ma non troppo di due tunisini. Il primo è un 36enne tunisino che è stato stato rintracciato poco dopo il furto dagli agenti della Squadra Mobile erano intervenuti lunedì scorso in Corso Vittorio Emanuele, dove era stata rubata una bicicletta elettrica lì posteggiata. La caccia al ladro scattava immediatamente. Il malvivente veniva presto individuato anche tramite la visione delle videocamere di sorveglianza, e quindi pedinato e bloccato, con l’ausilio della Squadra Volante, nei pressi di Lunetta. Il 36enne tunisino con a carico numerosi precedenti penali e di polizia, veniva tratto in arresto, e portato in carcere, mentre la costosa bicicletta veniva restituita al proprietario. Nel pomeriggio dell’altro ieri nei confronti di un altro tunisino con numerosi precedenti penali e di polizia accumulati, tra i quali rapina, porto d’armi abusivo, lesioni personali, spaccio di droga, e già colpito da un avviso orale del questore di Mantova, in visrtù della sua pericolosità sociale veniva emesso decreto di espulsione a firma del prefetto di Mantova con contestuale trattenimento al Cpr Brunelleschi di Torino. Lo stesso oltre che irregolare sul territorio nazionale risultava essere già stato espulso nel 2022 ma, noncurante del provvedimento si era nuovamente introdotto in Italia. Il provvedimento emanato è espressione delle direttive ministeriali e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in tema di contrasto all’immigrazione clandestina, ribadite nel corso delle periodiche sedute di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto di Mantova, nel corso delle quali viene dato costante impulso alle Forze di Polizia sul territorio al rintraccio delle persone irregolari e potenzialmente pericolose per la collettività.