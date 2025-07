Rissa con machete a Casalmoro per una ragazza contesa, la sentenza slitta a dicembre

MANTOVA È slittata al prossimo dicembre la discussione e quindi la sentenza del processo con rito abbreviato nei confronti di un 30enne egiziano accusato di tentato omicidio. La vicenda è quella di una spedizione punitiva con tanto di machete per una ragazza contesa avvenuta davanti al bar Les Folies di Casalmoro il 12 giugno 2020. Ieri il gup ha acquisito i verbali di interrogatorio del 30enne che in sede di discussione dovrebbe rilasciare delle dichiarazioni spontanee. Attualmente l’imputato si trova in Egitto.