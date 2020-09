Si è spento il dirigente della Provincia Giovanni Urbani

MANTOVA Si è spento a soli 59 anni Giovanni Urbani, dirigente dell’Area Infrastrutture e Trasporti della Provincia di Mantova. Era arrivato a Mantova nei primi anni ’90 e da allora ha sempre ricoperto ruoli dirigenziali in Provincia distinguendosi per la sua grande professionalità e il suo grande attaccamento al lavoro. Ha lavorato praticamente fino all’ultimo e, nonostante la malattia, ha gestito personalmente alcune situazioni molto importanti e delicate come la Conferenza di Servizi di Progest conclusasi con l’accordo di tutti gli enti lo scorso maggio.