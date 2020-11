Turismo, la BIT di Milano dal 9 all’11 maggio 2021

MILANO (ITALPRESS) – BIT, la Borsa internazionale del turismo – inizialmente prevista nel mese di febbraio – si terrà a fieramilanocity dal 9 all’11 maggio 2021. L’evento di riferimento in Italia dedicato all’universo del turismo, e tra i principali appuntamenti fieristici in Europa, ha così ascoltato le esigenze del mercato turistico che è in grado di guardare a nuove modalità di viaggio, di stagionalità turistica e all’applicazione di tecnologie innovative.

“Le nuove date, infatti – si legge in una nota -, consentiranno a BIT di giocare a pieno titolo il ruolo riconosciuto di driver per il settore e di formidabile strumento per i buyer internazionali, garantendo un periodo adeguato per riorganizzare e pianificare al meglio il rilancio dell’attività e dell’offerta turistica, anticipandone gli scenari”.

“A tal fine BIT, appuntamento fondamentale per l’industria turistica italiana nel mondo e per la promozione dell’offerta internazionale, sta lavorando per rendere ogni area tematica (leisure, mice, wedding, tech, experience e job) ben delineata e per favorire, in modo più incisivo, l’incontro tra la domanda e l’offerta – prosegue la nota -. Tutto ciò in un contesto che favorisce la condivisione diretta di conoscenze fra tutti i protagonisti della community di riferimento”.

BIT 2021 si presenterà anche con il consueto ricco palinsesto convegnistico che, anche in questa edizione, sarà il luogo dove far incontrare i più importanti player del settore.

