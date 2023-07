Medole, proseguono i lavori. Serie di divieti di sosta in centro

MEDOLE Proseguono a ritmo serrato, secondo la tabella di marcia pianificata dal sindaco Mauro Morandi, i lavori per scuole, strade e piazze. Per consentire la realizzazione delle opere, da qualche giorno, è stata emessa un’ordinanza temporanea che disciplina la circolazione stradale in alcuni tratti del tessuto urbano locale, soprattutto per quel che concerne il centro paese. In particolare è stato attivato un divieto di sosta in piazza Vittoria e via Roma da domani 17 luglio al 22 luglio. Ed ancora divieto di sosta e transito in via Roma dal civico 1 al numero 16 sempre da domani al 28 agosto. Ultimo provvedimento invece riguarda piazza Marconi e lo spazio antistante la scalinata del duomo in piazza Vittoria: divieto di sosta, anche in questo caso, fino alla fine del mese di agosto. Sul posto, tramite segnaletica apposita installata dalla ditta appaltatrice dei lavori, saranno indicati eventuali percorsi alternativi.