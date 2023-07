Al via Erasmus Plus, ospiti del comune di Castellucchio 35 giovani stranieri

CASTELLUCCHIO E’ partito oggi domenica 16 luglio, alle 9.30 a Castellucchio il progetto Erasmus Plus che coinvolgerà per una settimana 35 giovani in rappresentanza di cinque nazioni, Italia, Finlandia, Repubblica Ceca, Romania e Spagna. Per l’occasione l’assessore alla pubblica istruzione Rita Dallolio, affiancata dal sindaco, Romano Monicelli, saluterà i partecipanti all’iniziativa ed i loro rappresentanti. Nel pomeriggio, alle 17,30, verrà allestita una Caccia al Tesoro con la quale i 35 giovani avranno modo di conoscere ed apprezzare porzioni del territorio castellucchiese ricche di storia, di fascino paesaggistico ed ambientale e di cultura e al tempo stesso confrontarsi con varie realtà del volontariato locale. A proposito di cultura da sottolineare che il programma stilato prevede che ogni sera alle 21.15 nell’area feste di Castellucchio, zona Cooperativa “La Frattellanza”, le delegazioni partecipanti all’Erasmus Plus proporranno eventi di questo tipo. La serata inaugurale, ad esempio, avrà come protagonisti i componenti la delegazione italiana che proporranno uno spettacolo dal titolo “Il Festival di Sanremo a Castellucchio”. Domani dalle 16 alle 19 è stata posta in programma una visita sia alla Latteria S. Pietro di Cerlongo e a seguire all’Essicatoio “Quadrifoglio” di Castellucchio. Martedì 18 luglio, alle 9.30 al Tetro Soms avverrà un incontro pubblico, in lingua inglese, sul tema “Sostenibilità e gestione dei rifiuti” promosso dal Comune con la collaborazione di Mantova Ambiente.