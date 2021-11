Castel Goffredo, giovedì la conferenza dello storico dell’arte Giuseppe Fusari ‘Il labirinto colorato. Immagini di Dei e di Santi’ al Mast

CASTEL GOFFREDO Si terrà domani alle ore 20.30 presso il Mast il museo della Città di via Botturi 3, un incontro con lo storico dell’arte Giuseppe Fusari dal titolo “Il labirinto colorato. Immagini di Dei e di Santi”. Le immagini hanno un loro modo di comunicare che passa attraverso segnali, oggetti, gesti che permettono di riconoscere chi è stato dipinto o scolpito. L’iconografia si occupa di questo: insegnare a riconoscere i personaggi della mitologia o della storia sacra e profana mediante questi segnali. Un labirinto di immagini che diventano un percorso per leggere le immagini. Per partecipare alla serata sarà obbligatorio esibire il Green Pass all’ingresso ed è consigliata la prenotazione telefonica al numero 0376-771006 oppure inviando una mail all’indirizzo: direzione@mastcastelgoffredo.it.

Paolo Zordan