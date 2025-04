Lavori in via Amadei per il completamento del percorso ciclopedonale

MANTOVA Lunedì 14 aprile partono i lavori di completamento del percorso ciclopedonale di via Amadei. Gli interventi interesseranno il tratto dall’intersezione di via Amadei con via Platina fino all’incrocio con via Bellonci.

La realizzazione di questo ultimo tratto permetterà il collegamento del quartiere di Te Brunetti con la ciclopedonale di via Montello in vista anche della realizzazione del sottopasso ciclopedonale della stessa strada.

Per permettere gli interventi, in vari step, verrà occupato e manomesso il suolo pubblico in via Amadei attraverso un cantiere mobile.

La ditta Reggiani Srl (capogruppo) e Mantova Ambiente Srl (mandante), e propri subappaltatori, realizzeranno i lavori in via Amadei, mentre una parte di piazzale Monferrato sarà adibita ad area di deposito temporanea.

Per permette gli interventi si terrà la modifica della viabilità di via Amadei da lunedì 14 aprile al 30 giugno, e comunque sino a fine lavori, con l’istituzione del senso unico di marcia nella direzione verso via Bonoris, in vari step, nei tratti stradali compresi tra via Lomini e via Platina, tra via Bellonci e via Lomini e tra via Platina e via Bonoris.

Durante gli interventi sarà garantita la percorribilità in sicurezza dei pedoni e anche dei ciclisti, eventualmente con “velocipedi condotti a mano”.

Sarà sempre garantito l’accesso alle civiche abitazioni, alle attività commerciali e, compatibilmente con i lavori, ai passi carrabili. Inoltre, saranno rispettate le prescrizioni tecniche per la tutela del verde pubblico.

La ditta concessionaria, ai sensi della vigente normativa, posizionerà nell’area interessata dagli interventi tutta la segnaletica necessaria, compresa quella di cantiere, per avvisare delle modifiche temporanee alla viabilità e dei lavori in corso.