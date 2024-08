Lavori in via Grioli

AqA informa che mercoledì 21 agosto, dalle 8.30 alle 13 circa, è in programma la riparazione di una perdita alla rete idrica di via Grioli, a Mantova, che comporterà la sospensione dell’erogazione dell’acqua in tutta la via e in una parte di via Acerbi (dal civ 15 al civ 47 e dal civ 16 al 52).

Al termine dell’intervento, potrebbero verificarsi situazioni isolate di acqua sporca presso le singole utenze: un breve flussaggio dai rubinetti risolverà l’inconveniente.