Basket Serie A2 femminile – San Giorgio alla fiera dell’Est, tante incognite e volti nuovi. Logallo: “Siamo competitivi”

San Giorgio Il Basket 2000 San Giorgio è pronto a stupire ancora a suon di canestri. Il quarto posto nello scorso campionato è il risultato migliore da quando è in A2, anche se i play off restano un tabù. La squadra vuole divertirsi e far divertire ancora: la nuova stagione si aprirà ufficialmente mercoledì con il raduno e l’inizio degli allenamenti. «Finalmente si riparte – dice coach Lorenzo Logallo – il campionato scatterà sabato 5 ottobre e per arrivare pronti alla prima gara col Roseto abbiamo programmato cinque amichevoli nei weekend che precedono la sfida». La prima novità riguarda il girone: «Quest’anno siamo nel B (est) – rammenta il tecnico – mentre nella passata stagione eravamo nell’A (ovest). Questo spostamento cambierà i nostri equilibri perché conoscevamo l’impronta delle altre squadre, mentre dovremo affrontare realtà diverse, che non incontriamo da almeno un anno. Ma questo non ci preoccupa: siamo una squadra competitiva, che sa adattarsi bene».

«Vogliamo costruire i nostri obiettivi un mattoncino alla volta – prosegue l’head coach – e continuare a crescere step by step: nel 2021-22 siamo riusciti a raggiungere i play off; nella stagione successiva abbiamo vinto una partita col Sanga Milano al primo turno. L’anno scorso, per la prima volta, avevamo il vantaggio della bella in casa, ma non ce l’abbiamo fatta a passare il primo turno contro Treviso a causa di un brutto infortunio al tendine tibiale di Llorente, una giocatrice per noi fondamentale. Nel prossimo ci piacerebbe qualificarci per la Coppa Italia. Per sopperire a certe mancanze abbiamo deciso di costruire un roster più competitivo e fisico. Le argentine ora sono due con l’arrivo di Celia Fiorotto, atleta di livello ed esperienza. Le altre new entry sono la play Chiara Fusari, che ha fatto 5 anni di college a Miami, l’ala Elena Ramò e la giovanissima Ilaria Cavazzuti. Testeremo la squadra già sabato 31 nell’amichevole a Faenza. Quindi affronteremo Cavezzo (7 settembre), Empoli (il 14), Bolzano (mercoledì 18) e Vicenza (sabato 28). Sabato 14 presenteremo la squadra presso la Polisportiva la Stella a San Giorgio». «Quest’anno mi aspetto un girone più omogeneo – dice ancora Logallo – Udine, secondo me, sarà l’unica fuoriserie, tutte le altre saranno più o meno allo stesso livello. Noi abbiamo una squadra esperta, mentre alcune avversarie hanno giocatrici “scommesse” o straniere nuove che non conoscono il campionato». «L’intento mio e del direttore sportivo Stefano Purrone – conclude – è costruire una società strutturata e tecnica. L’unica cosa che cambierei rispetto alla passata stagione è il trend: avevamo diversi alti e bassi in cui alternavamo strisce di vittorie e sconfitte consecutive. Mi auguro di creare più continuità a livello di risultati. Per tutto il resto mi sento molto fortunato perché qui regna la serenità, il gruppo squadra è molto unito e ogni mia richiesta è sempre ben accolta».