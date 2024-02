Le attività ducali di febbraio

MANTOVA Sarà un febbraio di iniziative per famiglie a Palazzo Ducale di Mantova. Si parte con l’ingresso gratuito della prima domenica del mese, il 4 febbraio: la reggia dei Gonzaga aderisce infatti all’iniziativa #domenicalmuseo del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito durante la prima domenica del mese in tutti i musei statali. Per l’occasione sarà attivo un servizio di visite guidate con partenza a orario fisso per le 10.10, 11.10, 12.10, 15.10 e 16.10 (7 euro a persona, prenotazioni via call center 041 2411897 o sul sito www.ducalemantova.org). Data la cospicua affluenza di pubblico prevista, consigliamo di recarsi alla biglietteria di piazza Sordello nelle prime ore del mattino oppure di prenotare il biglietto e la fascia oraria di visita in anticipo sul sito web del museo al costo di un solo euro.

Lunedì 12 febbraio ci sarà l’apertura straordinaria in occasione del carnevale: la reggia dei Gonzaga, normalmente chiusa di lunedì, aprirà dalle ore 8.50 del mattino fino alle 19.15 (ultimo ingresso ore 18.20). Le visite guidate con partenza a orario fisso sono previste per le ore 11.10 e le 15.10.

Per festeggiare il carnevale assieme a tutte le famiglie, lunedì 12 e martedì 13 febbraio (ore 10 e 15,30) è previsto il laboratorio per bambini intitolato “La corona del duca”. I partecipanti – bambini di 6 anni o poco più volendo accompagnati dai genitori – saranno guidati nel mondo dei Gonzaga attraverso i simboli del loro potere. Ciascuno potrà creare la propria corona ed essere celebrato come duca o duchessa per un giorno (partecipazione: 5 euro a partecipante, prenotazioni via infopoint allo 0376 352100).

Sabato 17 febbraio (ore 15 e 17) tornano le attività didattiche del Museo Archeologico Nazionale con il laboratorio “Non guardarla negli occhi”, riservato ai bambini da 6 anni, anche accompagnati. È il racconto di un eroe coraggioso, di un cavallo alato e di una terribile creatura con lo sguardo che trasforma in pietra; a seguire un momento di creatività (partecipazione: 5 euro, prenotazioni via infopoint allo 0376 352100, numero attivo dal martedì alla domenica ore 8.30-13.30).