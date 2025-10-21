Litigano e lui gli spruzza addosso spray al peperoncino. I Carabinieri gli trovano anche droga nascosta

SAN GIORGIO Nei giorni scorsi un 18nne residente a San Giorgio Bigarello, all’esterno di una scuola ubicata a Mantova in piazza dei Mille, a seguito di un pregresso scambio di offese avvenuto via social, spruzzava uno spray al peperoncino contro un 17nne suo amico. Il minore non ricorreva alle cure mediche, ma venivano chiamati i Carabinieri a seguito dell’episodio.
Sul posto interveniva un equipaggio della Sezione Radiomobile di Mantova, che dopo aver identificato le parti, approfondiva l’accertamento rinvenendo, occultati negli abiti del maggiorenne, 18 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, ed alcuni oggetti atti ad offendere tra cui un diffusore di spray al peperoncino.
Il soggetto veniva quindi deferito all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto ingiustificato di strumenti da punta e da taglio.