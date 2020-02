Sos ponte di San Benedetto: uno sportello dalla Cna

SAN BENEDETTO PO Forte preoccupazione e apprensione da parte della Cna locale rispetto la situazione di incertezza riguardo la realizzazione del ponte di San Benedetto Po. «Lo stallo dei lavori e il non rispetto del cronoprogramma danneggiano la collettività e l’economia della zona caratterizzata da una ragnatela di micro e piccole e medie imprese con una forte presenza di aziende artigiane nel contesto di un bacino di circa 50 mila abitanti dell’Oltrepò», spiegano dalla Cna. «Ci uniamo quindi alle legittime preoccupazioni di sindaci della zona e auspichiamo che nell’incontro con l’amministrazione provinciale e stazione appaltante dei lavoro del manufatto che si terrà lunedì 10 febbraio – sottolinea il direttore dell’associazione di categoria Elisa Rodighiero – si riesca trovare una organica e definitiva soluzione con la ditta Toto costruzioni al fine di risolvere una situazione che è diventata intollerabile per i cittadini, i lavoratori, studenti e per il mondo dell’imprenditoria. Tutte queste persone stanno pagando un pesante tributo sul piano economico e sociale. Cna ha istituito un’apposita centrale operativa coordinata dall’addetto alle relazioni Franco Bruno sul problema infrastrutture e viabilità del nostro territorio che permette alle imprese associate di segnalare casi di disservizi e di criticità che si ripercuotono negativamente sul ciclo produttivo e dei servizi alla collettività».