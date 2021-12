LTO e Fablab per un apprendimento che non finisce con la scuola

MANTOVA È stato inaugurato ieri, presso l’Istituto Superiore Fermi di Mantova, in via Spolverina 5, il “FabLAb Fermi”, laboratorio di fabbricazione digitale dedicato alla realizzazione di progetti laboratoriali, che stanno in linea con lo sviluppo delle tanto caldeggiate competenze di digital maker richieste ai ragazzi di oggi. Elisa Bernini, consigliere Giovani Confindustria Mantova, plaude all’iniziativa nei termini di “un passo in avanti nel colmare quel gap di competenze tra ciò che l’azienda si attende e quello che lo studente appena diplomato riesce ad offrire”. “In questo laboratorio ci sono strumentazioni diverse da quelle presenti all’interno del nostro istituto – sottolinea la Dirigente Scolastica, Marianna Pavesi,-e per me questo dato è molto importante, visto quanto tengo al potenziamento delle materie STEM soprattutto tra le ragazze. Dall’anno prossimo, inoltre, quando partirà un nuovo corso serale di meccanica e meccatronica, il Fablab sarà in grado di offrire grandi opportunità anche a lavoratori che hanno interrotto il loro percorso di studi”. Francesca Zaltieri, vice-presidente della Provincia, spiega che tutto nasce dalla proposta del governo, sulla base della cosiddetta legge Buona Scuola del 2015, che istituiva il Laboratorio Territoriale Occupabilità. “Si tratta di una vera e propria rete di laboratori in tutte le scuole della provincia, a disposizioni degli studenti delle singole scuole ma soprattutto della cittadinanza intera, perché è una una rete che si apre anche a singoli lavoratori che abbiano voglia di riconvertirsi o semplicemente di formarsi ancora”. Per maggiori informazioni : https://ltomantova.it/2021/12/13/fablab-fermi-is-enrico-fermi-mantova/