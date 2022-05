Maltempo: alberi e pali della Telecom pericolanti a causa del vento

MANTOVA Alberi pericolanti a Pegognaga, cavi e pali Telecom che pendono pericolosamente sulla strada a Gazoldo degli ippoliti, ancora alberi pericolanti e anche segnaletica verticale pericolante in varie zone del comune di Curtatone, mentre in città sono state segnalate delle imposte pericolanti verso le 21 di ieri in via Trento e la recinzione del cantiere del rondò nei pressi della nuova Lidl a Colle Aperto. E’ il bilancio del maltempo che si è abbattuto sul Mantovano la notte scorsa, durante la quale i vigili del fuoco hanno effettuato diversi interventi a partire dalle tre. di notte. Non si segnalano situazioni particolarmente critiche.