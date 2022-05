Taser anche alla Polizia locale. Interrogazione del consigliere De Marchi al sindaco

MANTOVA Con una interrogazione al sindaco di Mantova, il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, Luca de Marchi, chiede se il Comune di Mantova intende adottare l’uso del taser per gli agenti della Polizia locale, dopo l’annuncio che da domani, lunedì 30 maggio, gli agenti della questura cittadina potranno utilizzare la pistola ad impulsi elettrici durante i servizi di controllo del territorio. La dotazione di questo strumento è stata disposta a seguito di un tavolo tecnico misto del Ministero dell’Interno della Conferenza Stato Regioni, allo scopo di “ridurre i rischi per l’incolumità del personale impegnato nelle attività di prevenzione e controllo del territorio, che sarà in grado di gestire in modo più efficace e sicuro le situazioni critiche e di pericolo”, come recita un comunicato della Polizia di Stato al riguardo.