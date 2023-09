Maltrattava figli e marito: arrestata una 55enne

MANTOVA Reiterati episodi di maltrattamenti perpetrati ai danni dei propri familiari. Con queste accuse, poco più di un anno fa, era stata condannata a due anni e due mesi di reclusione una 55enne italiana residente nel capoluogo virgiliano. I fatti a lei ascritti risalivano nello specifico al periodo compreso tra il 2019 e la primavera del 2021 quando, una denuncia presentata in questura da una delle figlie della donna, aveva fatto scattare l’indagine degli inquirenti circa la fattispecie di reato disciplinata dalla normativa sul cosiddetto “codice rosso”. Una vicenda delicata scaturita, secondo la ricostruzione degli inquirenti, da una situazione domestica di forte tensione tra i coniugi che aveva infine portato l’imputata a improvvisi e ripetuti scatti d’ira, alcuni dei quali decisamente violenti, nei confronti sia del marito che dei tre figli. Come quando, ad esempio, nel dicembre 2019, una discussione per futili motivi, aveva portato la 55enne a distruggere in casa l’albero di Natale appena addobbato. Oppure quando, risentita per non essere stata interpellata sul menù del pranzo o altre faccende domestiche, aveva preso a rompere nell’abitazione coniugale piatti, suppellettili e oggetti vari. In altre circostanze invece si era addirittura scagliata fisicamente contro i propri figli, mandandoli al pronto soccorso, in quanto rei a suo dire di non riordinare a dovere le proprie camere da letto. Episodi specifici questi riferiti in aula dai suoi stessi congiunti – in particolare il marito e la figlia maggiore – chiamati a deporre, in fase d’istruttoria, quali testimoni dell’accusa. Lo scorso aprile, pure la Corte d’Appello di Brescia, l’aveva infine riconosciuta colpevole confermando il verdetto di primo grado. Condannata quindi in via definitiva la donna è stata rintracciata l’altro ieri in città dalla Polizia durante un servizio di controllo del territorio e quindi una volta identificata, accompagnata dagli agenti nella casa circondariale di via Poma ove ora dovrà scontare la pena comminatagli.