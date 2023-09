Calcio Promozione – Asola, senti Chitò: “Siamo partiti così così, ma ora ingraniamo”

Asola Nel balbettante inizio di stagione delle mantovane di Promozione, l’Asola è probabilmente la squadra più delusa, anche in virtù della scintillante annata terminata lo scorso maggio che ha visto i biancorossi raggiungere i play off. All’esordio in campionato hanno rimediato una secca sconfitta (3-0) a Cellatica e domenica, nella prima allo Schiantarelli, non sono andati oltre il pareggio contro il Lodrino, facendosi rimontare (al 95’) due reti di vantaggio. Due gol firmati da Fabio Chitò. «Sono felice per la doppietta – afferma l’esperto fantasista biancorosso – ma certamente lo sarei stato di più se fossimo riusciti a vincere, come del resto avremmo meritato ampiamente». «Abbiamo disputato un ottimo primo tempo – continua Fabio – giocato davvero molto bene. Siamo partiti forte anche nella ripresa, segnando subito il secondo gol, ma a quel punto qualcosa si è inceppato. La squadra ha smesso di attaccare. E siccome a questi livelli nessuno ti perdona nulla, all’ultimo secondo siamo stati raggiunti. I nostri avversari, del resto, non si sono mai dati per vinti, hanno lottato per raggiungerci e sono stati premiati in pieno recupero con una carambola fortunosa. Noi volevamo i tre punti e ne abbiamo conquistato solo uno, questa è la realtà. Teniamoci buono il primo tempo e il resto serva da lezione per le prossime partite».

Il blackout dell’ultima mezzora si potrebbe spiegare anche con un calo fisico dovuto al doppio impegno settimanale. L’Asola, del resto, si è qualificata per il secondo turno di Coppa Italia. «C’è differenza fra le gare di Coppa e quelle di campionato – osserva Chitò – la prossima con la Cividatese la giochiamo ancora in casa (per inversione di campo, ndr) e la vogliamo vincere. Non conosciamo l’avversario, ma se ha fatto sei punti evidentemente si tratta di una buona squadra. Le bergamasche sono sempre toste, lottano e non mollano mai, ci attende quindi un’altra gara insidiosa. Se ripetiamo la prestazione del primo tempo col Lodrino, e saremo in grado di essere costanti per tutta la partita, possiamo vincere». «Non sono affatto preoccupato – conclude il “9” dell’Asola – siamo solo all’inizio della stagione e comunque il turno di Coppa l’abbiamo passato. Possiamo e dobbiamo migliorare, ma credo che siamo avviati sulla buona strada. Non so se riusciremo a ripetere i risultati della passata stagione, ma ci proveremo di sicuro».