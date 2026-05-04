Sagra dell’Asparago a San Benedetto Po: weekend tra sapori, eventi e tradizioni

SAN BENEDETTO – La Sagra dell’Asparago torna a San Benedetto Po con un weekend ricco di eventi tra gusto, cultura e intrattenimento. Il borgo si trasforma in una festa diffusa tra chiostri monastici e centro storico, con stand gastronomici dedicati all’asparago, degustazioni, mercati, musica dal vivo e attività per tutte le età. Tra gli appuntamenti principali spicca “Lambrusco a Palazzo”, rassegna dedicata alle eccellenze enologiche, insieme a spettacoli, incontri culturali, mostre e visite ai monumenti. Non mancano iniziative per famiglie, raduni di auto storiche, eventi sportivi e momenti solidali. Sabato spazio a inaugurazioni, degustazioni e spettacoli, mentre domenica il centro si anima con mercati, attività per bambini, cacce al tesoro e intrattenimento. Il programma è arricchito da eventi collaterali, conferenze e aperture straordinarie. Una manifestazione che celebra l’identità del territorio, tra tradizione monastica, prodotti locali e convivialità.