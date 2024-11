Mantova si accende per le feste

Tre, due, uno, viaaaaaa! Un conto alla rovescia con rullo di tamburi ha preceduto l’accensione delle luminarie natalizie in centro a Mantova, ieri sera, nella splendida Piazza Mantegna, tra note gospel e lo shooping cittadino in occasione del Black Friday Shopping (che rimanda al Black Friday, venerdì nero, che in America dà il via alle compere natalizie e dei relativi saldi).

Sul palco allestito dinnanzi alla Basilica di Sant’Andrea per l’esibizione del gruppo Gospel Soul, che proponeva un repertorio dai grandi classici ai successi moderni ispirati alla tradizione e coinvolgendo grandi e piccoli, un gruppo di bambini emozionati e divertiti hanno schiacciato il mega-pulsante che ha dato il via ai giochi di luce di Natale.

“Un grazie va alle associazioni di categoria che hanno costruito e creato le condizioni per lo speciale Black Friday Shopping” ha dichiarato il sindaco di Mantova Mattia Palazzi presente alla tradizionale accensione – “per questo periodo ci saranno numerose iniziative, tra cui sabato 7 dicembre l’inaugurazione del Museo Virgilio nella cornice di Palazzo del Podestà (sarà un nuovo polo culturale, multimediale e interattivo dedicato al poeta latino. Nel giorno dell’inaugurazione, l’accesso al museo sarà gratuito dalle 20 alle 22, ndr). Mi auguro” – ha proseguito Palazzi – “che sia un Natale sereno per tutti, in particolare per le persone sole. Se vediamo un vicino di casa solo, un saluto o un sorriso bastano a dare conforto”.

Luci, eventi e negozi aperti fino a sera in città grazie al Black Friday Shooping, iniziativa sostenuta dal Comune, dalla Fondazione Umberto Artioli Mantova Capitale Europea dello Spettacolo, dal Duc – Distretto Urbano del Confcommercio Mantova, Confartigianato Mantova, Confesercenti della Lombardia Orientale, Confcommercio Mantova, CNA Mantova e commercianti del centro cittadino) in occasione del Black Friday che cadeva proprio ieri venerdì 29 novembre.

Presente all’accensione delle luminarie in città anche l’assessore comunale alle Attività Produttive, Iacopo Rebecchi, accompagnato dai rappresentanti delle associazioni di categoria. “Questa è una serata speciale e ringrazio le associazioni e che hanno consentito l’apertura straordinaria dei negozi in centro fino alle ore 22”.

E poi tutti con il naso all’insù e con gli smartphone ad ammirare e immortale sfere e scie luminose, tappeti di luce che ricreano la neve cadente, candele e doni che adorano le strade, le piazze e i Viali della città, tra cui oltre, a Piazza Mantegna, Piazza Erbe, Via Verdi, Corso Umberto, Via Chiassi, Via Principe Amedeo e Corso Vittorio Emanuele. Senza dimenticare il tradizionale Albero di Natale donato dal Comune di Bressanone, al centro di Piazza Martiri di Belfiore, quasi fosse uno spartitraffico natalizio.

Una serata magica che ha visto numerosi eventi e animazione dal pomeriggio, fino a sera inoltrata, con momenti di intrattenimento in via Calvi, via Orefici e Via Grazioli. Ma lo shopping natalizio continua grazie all’apertura tutti i weekend, fino a Natale dei mercatini, in Piazza Mantegna e in Piazza Erbe.

Roberta Gueli