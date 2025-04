Fuga di gas: esplosione in un appartamento ad Asola. Grave un 52enne ricoverato a Milano Niguarda. Sfollati 4 inquilini dello stabile

ASOLA Dramma oggi all’alba in un’abitazione di Asola. Erano le 6 quando in un appartamento al primo piano di un condominio comunale di via Lazio 40, per cause in corso di accertamento si è verificata una fuga di gas metano in seguito alla quale si è verificata un’esplosione con incendio. L’inquilino dello stesso appartamento, un uomo di 52 anni ha riportato gravi ferite e ustioni su gran parte del corpo. Portato in salvo dai vigili del fuoco, che hanno poi domato l’incendio, il 52enne veniva trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso in pericolo di vita. Sul posto stanno tutt’ora intervenendo i Vigili del Fuoco di Castiglione delle Stiviere con il funzionario in turno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castiglione delle Stiviere e la Stazione carabinieri di Asola. Gli inquilini dell’intero stabile, una ventina di persone, sono state inizialmente evacuate per questioni di sicurezza. Attualmente sonio 4 le persone che ancora non hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni. Si tratta degli inquilini degli appartamenti adiacenti a quello in cui è avvenuto lo scoppio.

+++ Notizia in aggiornamento +++