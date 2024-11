Si illumina l’albero di piazza Martiri

Il cuore di Mantova ha brillato di magia natalizia nel pomeriggio di ieri con l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie, un momento atteso che ha richiamato un folto gruppo di cittadini. In piazza Martiri di Belfiore, l’albero donato dal Comune di Bressanone è stato il protagonista della cerimonia inaugurale. Il sindaco Mattia Palazzi, affiancato dall’assessore Serena Pedrazzoli, ha sottolineato: «Questo Natale sarà un’occasione per vivere Mantova in modo speciale, grazie agli eventi che animeranno la città per tutto il mese di dicembre». Il pomeriggio è stato impreziosito dalle melodie natalizie del coro e dall’orchestra della scuola “Leon Battista Alberti”. Presente anche il vicesindaco di Bressanone, Ferdinando Stablum, che ha dichiarato: «È un piacere contribuire a questa atmosfera di festa in una città così ricca di storia e bellezza». Contemporaneamente, le piazze Erbe e Mantegna hanno visto l’apertura dei mercatini natalizi, con venti casette in legno dedicate all’artigianato e ai prodotti tipici, che coloreranno i weekend fino a Natale. Lungo corso Umberto I, invece, spazio all’arte con la galleria Bernardelli e un laboratorio creativo per i più piccoli curato da Alessandro Sanna. L’assessore al commercio Iacopo Rebecchi ha aggiunto: «I mercatini natalizi sono un simbolo della nostra tradizione e un’occasione per riscoprire la bellezza del centro storico durante le feste». Antonia Bersellini Baroni