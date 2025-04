Calcio 2a categoria – La Piccola Atene vede il traguardo. Mister Buttarelli: “Concentrati sul Ciria”

Sabbioneta Il tecnico de La Piccola Atene, Roberto Buttarelli, non si lascia andare ai sogni: preferisce restare ancorato alla realtà. La squadra rivierasca è in vetta al girone H, reduce dal pirotecnico 4-3 esterno contro la Canottieri Baldesio. Domenica ospiterà il Ciria: in caso di vittoria e se il Castelverde non farà bottino pieno a Rivarolo contro la Rapid United, potrebbe festeggiare la seconda promozione consecutiva. «Sulla carta potrebbe andare così – taglia corto Buttarelli – ma è meglio restare concentrati. All’andata col Ciria giocammo male e subimmo una sconfitta netta. Dobbiamo pensare solo alla nostra gara, senza distrazioni: tireremo le somme al termine». Il tecnico elogia poi il gruppo: «Ho a disposizione un organico ampio e sempre disponibile, compatto e generoso. In molte occasioni chi è entrato dalla panchina ha fatto la differenza. Va ricordato che fino all’estate 2023 molti di questi ragazzi militavano negli Amatori, con cui vinsero il titolo italiano a Cesenatico. Hanno accettato la sfida in Figc e stanno facendo un percorso straordinario».