Basket A2 maschile – Staff, il team manager Tosini: “Troppi errori per la frenesia”

MANTOVA Occasione sprecata da parte della Staff Mantova. Mercoledì gli atleti di coach Gennaro Di Carlo si sono arresi all’Urania al PalaLido di Milano nel recupero della seconda di andata per 79-72. Per gli Stings la seconda battuta d’arresto consecutiva dopo quella incassata domenica scorsa a Treviglio.

«Aver vinto tre dei quattro quarti purtroppo non è servito ad evitare la battuta d’arresto – spiega il team manager Massimo Tosini – La squadra ha fatto molto bene nei primi due, ma al rientro dopo l’intervallo lungo ha avuto delle distrazioni in difesa. Per la fretta forse ha perso qualche pallone di troppo, favorendo la compagine di casa. L’auspicata reazione c’è stata, ma i ragazzi si sono poi trovati a inseguire e non è servito purtroppo per raggiungere e superare Milano. Spiace per come è andata, considerato che l’Urania era alla nostra portata». Gennaro Di Carlo fra l’altro non ha potuto utilizzare Marco Ceron a causa di un’infiammazione a un tendine. Sarà comunque disponibile per l’impegno casalingo di mercoledì prossimo (ore 18) contro Casale Monferrato, che la compagine del presidente Adriano Negri ha sconfitto mercoledì della scorsa settimana in terra alessandrina. Questa domenica niente impegno di campionato per la Staff: la gara alla GP Arena con Orzinuovi si recupera il 3 marzo. Dopo il match coi piemontesi, domenica 28 trasferta a Bergamo. «Il lavoro che Di Carlo sta facendo è davvero ottimo – conclude Tosini – E’ anche un gran comunicatore. Oggi (ieri, ndr) la squadra dopo il match di Milano si è allenata e per tutte queste sfide ravvicinate che ci attendono è importante anche il lavoro del preparatore atletico».

Intanto un ex biancorosso torna in Italia. Si tratta del play statunitense Rotnei Clarke, che è stato tesserato dall’Allianz San Severo, club del girone Rosso attualmente terzultimo. Dopo la stagione 2019/20 in maglia Stings, compromessa dal Covid-19, im quella in corso era nella massima divisione polacca al Wloclawek, con una doppia doppia garantita tra punti e valutazione in 24’ di utilizzo e 2 presenze europee.