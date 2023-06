Grande successo per il 7° Concorso d’eleganza “Città di Mantova”

Marmirolo All’Alfa Romeo 6C 1750 Zagato del 1929 di proprietà del collezionista Fabrizio Rossi è andato il titolo di Best of Show della 7ª edizione del Concorso d’eleganza “Città di Mantova” organizzato dai responsabili del Club 8Volanti “Tazio Nuvolari”.

La manifestazione, che si è svolta nell’intera giornata di domenica nella prestigiosa struttura del 1400 di Villa Corte Peron a Marmirolo, ha rispettato le attese dei numerosi appassionati che hanno ammirato i modelli delle auto in gara.

Ben 30 le auto che si sono contese l’ambito riconoscimento e tra di esse vi erano anche alcuni pezzi unici e di enorme valore culturale e storico: le tre OM 665 SUPERBA degli anni ’20, l’Alfa Romeo 6C 1750 sport Zagato del ‘29, la BMW 328 cabriolet carrozzata Glaser del ’35, la Fiat Ardita 2500 6 cilindri 6 posti del 1935ed altre belle ed interessanti auto degli anni ‘50/’60/’70 ed oltre.

Prima del momento riservato al concorso, gli equipaggi sono stati accolti dallo staff del Club 8 volanti Tazio Nuvolari mentre le auto sono state esposte nell’affascinante parco della villa. Successivamente la giuria ha potuto iniziare il difficile lavoro di valutazione e di controllo delle vetture nei minimi dettagli; questa fase è proseguita anche nel pomeriggio.

Nel corso della mattinata si è tenuto un’interessante incontro con il notaio Fabrizio Rossi, noto appassionato e collezionista mantovano, nonché storico della Om, Officine Meccaniche, rinomata casa automobilistica bresciana che aveva un proprio stabilimento anche nel mantovano, a Suzzara. Azienda che nel 1933 cedette il proprio testimone alla Fiat, a seguito dell’acquisizione da parte del marchio torinese anche del sito produttivo suzzarese.

Nel pomeriggio, dopo il momento conviviale, Gianmarco Beltrami della Dallara, casa automobilistica da corsa che produce e studia i telai e tutto ciò che non è motore (cambio, freni delle auto vincenti le corse in tutto il mondo) ha raccontato la storia sino ai giorni nostri della famosissima factory di auto da corsa spiegando anche quale il “core business” dell’azienda.

Nel tardo pomeriggio si è tenuta la sfilata delle vetture dettagliatamente descritte nei singoli particolari dall’organizzatore dell’evento.

Al termine del momento conviviale serale si è tenuta la cerimonia di premiazione delle auto vincitrici delle 7 classi di merito e ovviamente l’elezione della Best of Show.

«Ringraziamo – affermano all’unisono i promotori dell’appuntamento – tutti gli iscritti, l’Aci Storico, l’Aci Mantova, gli enti che hanno patrocinato l’evento e i main sponsor della manifestazione Sapiens SpA, Assicurazioni Generali, Ario Verniciature, Traterm Ndt e soddisfatti per il successo ottenuto diamo un arrivederci al prossimo anno».