Calciomercato Dilettanti: Castiglione: Said e Russo e l’Atletico “ripesca” Hanine

Mantova Il calciomercato dei dilettanti offre ancora sviluppi interessanti. In Eccellenza, il Castiglione ha rinnovato i prestiti di due centrocampisti: Abdelouaret Said (’03) del Suzzara; e Giuseppe Russo (’05) del Desenzano. L’annuncio del difensore Mattia Cestana del Ciliverghe è atteso per la prossima settimana. In casa Castellana, Alfredo Napolano si è preso qualche altro giorno di riflessione prima di decidere se continuare a giocare in biancazzurro. Per Napolano si tratta di conciliare l’impegno calcistico con quello extra sportivo: parlerà in ogni caso con mister Ariolie il diesse Novellini.

In Promozione mercato chiuso per l’Asola: l’ultimo colpo è il baby Matteo Sangiorgio (2005), lo scorso anno alla Castellana e di proprietà dell’Hellas Verona. I biancorossi hanno puntato su di lui per sopperire alla partenza di Caldera. Ulteriore notizia positiva è il ritorno di Scalvenzi dopo il grave infortunio. Per il diesse Sandrini può essere definito come un “nuovo acquisto”, visto che la scorsa stagione ha disputato solo le prime cinque gare di campionato. Quanto a colpi, non da meno è l’Union Team Marmirolo, che annuncia l’attaccante Francesco Tarullo ex Belfiorese, Albaredoronco, Montorio, San Martino Speme e Nogara,

In Prima Categoria, gradito ritorno alla Rapid United per il difensore Dario Pedrazzini che ha anche giocato con Pieve 010, Gussola e Psg San Giovanni in Croce.

In Seconda Categoria, la copertina spetta all’Atletico Castiglione che ripesca il centrocampista Yonese Hanine, classe 1990, ex Chievo (in A), Crotone, Ascoli e Castiglione. Quasi fatta per il passaggio di Burato dal Casaloldo all’Acquanegra. Il giovanissimo estremo difensore di Villa Poma Nicolò Artioli approda dall’Alto Polesine Castelmassa al Legnago, dove giocherà negli Allievi Nazionali. Il Casaloldo annuncia l’arrivo del difensore Baioni della Castellana reduce dall’esperienza all’Asola: “soffiato” sul filo di lana a Union Team Marmirolo e La Cantera, aveva avuto un colloquio anche con la Rapid Olimpia.

Infine la Terza Categoria. Parecchie le novità in entrata in casa della Mantovana: il terzino sinistro Vanzini, il centrocampista Calderini, l’estremo difensore Motti, il difensore Ferrari, l’esperto centrocampista Nauman, il centrocampista Loffredo, l’esterno d’attacco Bellodi.