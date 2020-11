MANTOVA – Il magistrato di turno ha concesso il nullaosta alla sepoltura per la salma del 28enne di Marmirolo travolto e ucciso da un treno in transito l’altra mattina a Gambarara. L’investimento mortale era occorso attorno alle 10.30 in località Mantovanella nelle vicinanze del passaggio a livello di via Brescia. Le esequie del giovane dovrebbero quindi tenersi nei primi giorni della prossima settimana.