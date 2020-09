Mps al fianco del Festivaletteratura

MANTOVA Banca Monte dei Paschi di Siena e Fondazione Banca Agricola Mantovana rinnovano il sostegno al Festivaletteratura di Mantova. In occasione della ventiquattresima edizione del festival, che si terrà dal 9 al 13 settembre 2020 e ospiterà narratori, poeti e artisti di fama internazionale, Banca Mps e Fondazione BAM confermano il proprio impegno nella promozione delle arti, della cultura e del territorio.

All’interno del ricco programma di eventi, Banca Mps si farà promotrice della conversazione tra Melania G. Mazzucco e lo scrittore libico Hisham Matar, i due scrittori discuteranno con Elisabetta Bucciarelli del legame fra arte e letteratura. Hisham Matar, autore del romanzo Un punto di approdo, narra del suo soggiorno nella città di Siena, dell’amore per la pittura senese e del rapporto tra i dipinti e la condizione umana. Melania G. Mazzucco, con l’ultimo romanzo L’architettrice racconta la storia di Plautilla, la prima donna architetto, ma anche della sua passione per Roma e la sua storia.

L’evento si terrà sabato 12 settembre, alle ore 18.30, presso il Chiostro del Museo Diocesano di Mantova.

Per quest’edizione, che a seguito dell’emergenza sanitaria in corso si svolgerà sia dal vivo che online, Banca Mps promuoverà tre appuntamenti del palinsesto di Radio Festivaletteratura, la web radio della manifestazione. In particolare la Banca sostiene, all’interno della rubrica Lotta greco-romana, le riflessioni di illustri studiosi su temi contemporanei analizzati dal punto di vista di personaggi della letteratura classica: Giuseppe Dino Baldi affronta Cicerone, Alessandro Fo si dedica a Virgilio e Filippomaria Pontani a Tucidide. Il calendario delle trasmissioni in diretta e in replica è disponibile al sito del festival.

Fondazione BAM sarà invece partner unico di un evento della serie Visite d’Autore, che vedrà Melania G. Mazzucco accompagnare il pubblico in un percorso guidato alla scoperta degli affreschi di Pisanello, nelle sale dedicate all’interno di Palazzo Ducale. L’evento si terrà domenica 13 settembre, alle ore 11.00, ritrovo in piazza Sordello.

Inoltre, la Fondazione si affiancherà all’evento PPP Pezzi di Passato Prossimo, che si terrà mercoledì 9 settembre, alle ore 18.00, nel piazzale d’ingresso dell’Ospedale “C. Poma”, dove Beppe Severgnini leggerà e commenterà il diario quotidiano, da lui tenuto, nelle settimane del distanziamento più severo e a un evento della serie Profezie, durante il quale, dall’alto del balcone di Piazza Santa Barbara, gli autori daranno al pubblico del Festival, radunato in ascolto, la propria versione del futuro in un discorso profetico. La profezia avrà come protagonista Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior. L’evento si terrà mercoledì 9 settembre, alle ore 19.00, ritrovo in piazza Santa Barbara.