Inps, da lunedì la riapertura degli sportelli in presenza su prenotazione

MANTOVA A partire da lunedì 7 settembre, in tutte le Sedi INPS della Lombardia il servizio di informazione e consulenza sarà erogato anche in presenza solo su prenotazione.

L’utente al momento della prenotazione, se lo preferisce, potrà continuare a scegliere di essere ricontattato telefonicamente nel giorno e l’ora prescelti da un funzionario INPS, anziché recarsi fisicamente presso gli sportelli.

Modalità di prenotazione:

• Contact Center numero 803 164 da rete fissa e 06 164 164 da telefonia mobile – servizio Sportelli di Sede

• APP Inps Mobile – servizio Sportelli di Sede – tasto PRENOTA

• Sito Istituzionale www.inps.it – Servizio Sportelli di Sede

• Telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 o attraverso una e-mail ai seguenti recapiti:

per la provincia di Mantova

Tel. 0376308200

Prenotazioni.mantova@inps.it