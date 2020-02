MANTOVA Anche Forza Italia ha detto sì. Si è svolto ieri sera un incontro alla presenza delle forze di coalizione di centrodestra in cui Forza Italia ha aderito alla coalizione di centrodestra per la competizione elettorale di Mantova 2020. Nella serata di ieri le parti hanno preso in esame alcuni punti premianti del programma elettorale e “da oggi inizia il lavoro comune teso alla vittoria finale della competizione elettorale” hanno detto gli esponenti del centro destra.