Ciclismo Giovanissimi – Da Ostiglia a Campitello: lo show dei baby sprint

OSTIGLIA Tra vittorie e piazzamenti vari, i giovani corridori mantovani hanno rivestito il ruolo di protagonisti del 4° Trofeo Comune di Ostiglia, corsa di mountain bike che si è disputata ieri nella Città di Cornelio alla presenza di oltre 150 atleti e atlete della categoria Giovanissimi.

Prima di porre l’attenzione sui risultati ottenuti dai ragazzi dello Sporteven, del Mincio Chiese, dell’Mtb Novagli, del Chero Group Team Sfrenati e dell’Mtb Santa Maria, vale la pena mettere l’accento sulla perfetta macchina organizzativa predisposta dal team del presidente Gianluca Boselli. Al fianco degli organizzatori si sono posti, per l’occasione, il Comune di Ostiglia e il Comitato provinciale Fci rappresentato dal presidente Fausto Armanini.

Tutte le corse disputate hanno divertito e coinvolto gli sportivi presenti lungo il tracciato, merito ovviamente dell’impegno profuso dagli atleti e anche dalle caratteristiche del tracciato che ha creato gli stimoli per dare il massimo per centrare la vittoria. Parlando, a questo punto, dei verdetti emessi dalle 6 competizioni in programma sul circuito allestito all’interno del parco pubblico ostigliese, le vittorie per i colori virgiliani sono arrivate tutte dal settore femminile. A salire sul gradino più alto del podio sono state infatti Angelica Boldi Cotti nella G1, Martina Messedaglia nella G2, Linda Buttani nella G3 ed Eleonora Flaviani nella G6. Ad un passo dal successo, ovvero secondi, sono giunti Martina Flaviani nella G1, Celeste Padovani nella G2, Tommaso Baccolo nella G3, Alessio Azzolini nella G4, Vittoria Bondi nella G5 ed Elisa Traldi nella G6. Sul terzo gradino del podio sono poi saliti Amedeo Boldi Cotti nella G5 ed Emma Traldi nella G6. Altri piazzamenti nella top five con i quarti posti di Leonardo Guerzoni nella G1, Azzurra Ranghieri nella G3 e Clara Malinverno nella G5, mentre al 5° posto si è classificato Rayn Sermidi.

Dall’Mtb si passa ora alla strada e per la precisione al Gp Avis Campitello – Trofeo Comune di Marcaria, che si terrà oggi a Campitello, a partire dalle ore 15, con la regia del Gs Bike 96 del presidente Giorgo Papa. La gara d’esordio sulle strade mantovane, per quel che concerne la categoria Giovanissimi, sarà pure valida quale prima tappa del Memorial “D. Darra”. Sulla linea di partenza del circuito di un chilometro si porteranno un centinaio di atleti e tra loro, naturalmente, anche i ragazzi dei team virgiliani, vale a dire Allgor Tatobike, Mincio Chiese, Ciclo Club 77 e Gioca in bici Oglio Po. C’è grande attesa per questa manifestazione che dispone del patrocinio del Comune di Marcaria e del Comitato provinciale Fci.

Fuori dai confini provinciali gareggeranno oggi e domani gli atleti mantovani del Mincio Chiese, esordienti e allievi, e anche i “nostri” ragazzi che vestono le maglie di società di altri territori.