Murari, opposizioni senza argomenti

Mantova Non solo agli attacchi amministrativi che arrivano dalle opposizioni consiliari; il sindaco Andrea Murari respinge anche gli argomenti che le stesse minoranze di via Roma gli lanciano sul fronte politico quale, da ultimo, quello relativo alla solidarietà al sindaco bolognese Matteo Lepore per i ben noti fatti che hanno comportato il ferimento di una sessantina di poliziotti a seguito della morte di Fakir.

«Faccio il sindaco da due mesi – ribatte Murari – e l’unica cosa sulla quale le opposizioni hanno provato ad attaccarmi è la solidarietà espressa insieme a molti altri sindaci ad un collega, peraltro minacciato di morte. Se avessero letto le poche righe da me sottoscritte, cosa che evidentemente non hanno fatto, saprebbero che la solidarietà è stata rivota anche agli agenti feriti, condannando i violenti. Deduco che non trovano argomenti migliori per fare opposizione» conclude Murari.