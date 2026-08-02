Ponte di Borgoforte, slitta al 2027 l’intervento generale di riqualificazione

Borgoforte (Borgo Virgilio) Slitta al 2027 l’intervento di riqualificazione della pavimentazione stradale, delle barriere di sicurezza, di parapetti e rinforzo strutturale selle Gerber del ponte di Borgoforte lungo la la Cisa nel comune di Borgo Virgilio. Intervento dell’importo di circa 3,9 milioni di euro finanziato mediante decreto del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti di durata sessennale (annualità 2024 e 2025: 897.802,49 euro per ciascuna annualità) e circa 2 milioni di euiro dalla Regione. Questa è una delle notizie più importanti emerse dall’ultima seduta del consiglio provinciale in cui è stata approvata la quarta variazione al documento unico di programmazione per il triennio 2026-28 (passata coi soli voti della maggioranza, l’opposizione si è astenuta) e i cui interventi sull’Alto Mantovano trattiamo nella pagina dedicata. Passando al Programma triennale degli acquisti di servizi e forniture 2026 – 2028, nell’annualità 2026 viene inserito il nuovo acquisto della dell’attrezzature per il laboratorio – cucina della nuova sede dell’Istituto Greggiati di Poggio Rusco” per un costo complessivo pari ad 350mila euro, finanziato mediante risorse proprie di bilancio dell’ente mentre viene anticipata dal 2027 a quest’anno l’avvio della procedura di affidamento (adesione alla convenzione CONSIP) per l’acquisizione di energia elettrica.