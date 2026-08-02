Calcio Eccellenza – Poggese, è cominciata l’avventura. Altinier: “Equilibrati, ci divertiremo”

POGGIO RUSCO La nuova stagione della Poggese è cominciata ieri pomeriggio al Truzzi Stadium, dove la squadra si è ritrovata per il primo allenamento agli ordini di mister Luca Bozzini. A presentarsi al raduno è un gruppo profondamente rinforzato dal direttore sportivo Cristian Altinier, soddisfatto del lavoro svolto durante il mercato e in particolare dell’arrivo di Giuseppe Zampano, considerato la ciliegina sulla torta della campagna acquisti. «Sono contento perché è un ragazzo che conosco da tanti anni – spiega Altinier –. Abbiamo giocato insieme a Portogruaro, quando lui arrivò in prestito dalla Sampdoria ed era ancora molto giovane. Aveva un passo incredibile, poi è migliorato tanto e ha costruito una splendida carriera». Dopo le esperienze tra i professionisti e le ultime stagioni al Genova Calcio, Zampano arriva a Poggio Rusco con la voglia di diventare un punto di riferimento. «È un giocatore di assoluto valore, con qualità, fisicità e duttilità. Può ricoprire diversi ruoli sugli esterni, sia a destra sia a sinistra, da terzino, da quinto o anche più avanti. Per noi sarà un jolly importante». Gli innesti di Calì, Righetti, Crema, Narduzzo, Boccalari, Tosi e dello stesso Zampano hanno alzato il livello della rosa e collocato la Poggese tra le formazioni più attese della prossima Eccellenza lombarda. Altinier, però, preferisce mantenere un profilo prudente. «La squadra è stata costruita come piace a me, scegliendo giocatori che conosco personalmente e che ritengo compatibili con le idee dell’allenatore. Penso che sia stata allestita bene, ma dire oggi quale sia il nostro livello rispetto alle altre sarebbe prematuro. L’obiettivo è migliorare quanto fatto nella scorsa stagione. Ho cercato di fare il massimo e sono contento del gruppo che abbiamo. Sarà il campo a darci le risposte». Il mercato non è ancora del tutto concluso. La società resta alla ricerca di un portiere in quota e di un altro classe 2007, un esterno destro, utile per completare le rotazioni richieste dal regolamento. Ha invece definitivamente lasciato i biancazzurri il centrocampista Malavasi, passato al nuovo Rimini, che ripartirà dalle categorie dilettantistiche agli ordini di mister Massimo Gadda. Intanto è stato definito anche il programma delle amichevoli. La Poggese affronterà il Fabbrico il 14 agosto e il Medolla il 22. Nella settimana successiva sono previsti due test ravvicinati contro Mirandolese e Suzzara, mentre il 30 agosto la squadra di Bozzini chiuderà il percorso di avvicinamento alla stagione con la Dinamo Gonzaga.