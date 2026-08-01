Canneto sull’Oglio, infortunio alla “Fag Artigrafiche”: operaio 52enne schiacciato da alcuni bancali

CANNETO SULL’OGLIO. Un infortunio sul lavoro si è verificato nella serata di ieri all’interno dello stabilimento della ditta Fag Artigrafiche a Canneto sull’Oglio. Un operaio di 52 anni, residente nel comune mantovano, è rimasto ferito a un arto inferiore mentre svolgeva le proprie mansioni.

L’incidente e i soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, il lavoratore era impegnato nelle operazioni di movimentazione e spostamento di alcuni bancali quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiacciato accidentalmente un piede.

I colleghi hanno immediatamente allertato i soccorsi. Il personale sanitario del 118, giunto tempestivamente sul posto, ha prestato le prime cure all’operaio. Successivamente, l’uomo è stato trasportato in codice giallo presso l’ ospedale Oglio Po di Casalmaggiore per ricevere gli accertamenti clinici necessari e i trattamenti medici del caso.