Volley Serie D femminile – Rivarolese pronta all’esordio. Previato: “Sogno che si realizza”

RIVAROLO MANTOVANO La Rivarolese di Dario Tartari e della presidente Sonia Previato, ai quali si aggiungono i dirigenti Rosella Perdomini e Simone Burchiellaro, parteciperà all’imminente torneo di Serie D maschile lombardo, torneo che affronterà da neopromossa. «E’ un’enorme soddisfazione poter disputare questo campionato – afferma Sonia Previato – La sezione maschile del nostro club è “nata” cinque anni fa. Nella precedente stagione abbiamo partecipato al campionato Brescia-Mantova di Prima Divisione: abbiamo chiuso al primo posto la prima fase e poi terzi al termine dei play off, ma saremo comunque al via in Serie D come debuttanti. Non abbiamo chiuso la sezione della Pallavolo femminile: nell’ultima stagione in collaborazione con il Campitello, abbiamo disputato sia il torneo di Seconda Divisione sia quello riservato all’Under 18». Tra i confermati troviamo Simone Paura, Riccardo Padova, Marco Tolotti, Luca Guala, Alessandro Nardi, Tommaso Merlo, Eric Burchiellaro, Giovanna Lanzara, Mattia Giacomazzi, Andrea Zanotti e Federico Todeschi, mentre hanno lasciato Alessandro Scandolara, Marcello Pellizzoni, Matteo Comparin, Marco Sanfelici, capitan Giuseppe Capozza e Riccardo Loschi. Per quanto riguarda le novità per la stagione in D, sono in corso trattative per tesserare Cristian Pellegrino, Lorenzo Poli e Matteo Goslino.