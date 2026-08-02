I danni dei selvatici: volpe fa strage di galline in un’azienda agricola di Villimpenta

Villimpenta Dopo i lupi avvistati qualche tempo fa nella vicina Oasi del Busatello, ambito Gazzo Veronese, arrivano le volpi, sempre più presenti anche nel territorio mantovano, abitualmente molto attente a quello che avviene… nei pollai.

Una di esse ha fatto strage di galline in due paio di pollai tra via Reggiolo e via Bassa a Villimpenta. Si tratta della terza incursione nell’ultimo mese. Negli assalti precedenti, sono morti prima tre e poi due pennuti. L’ultimo colpo nella notte tra mercoledì e giovedì: altre due le galline uccise. Non ci sarebbero dubbi sul fatto che a compiere la sgradita visita sia stata una volpe, considerato il modus operandi. L’animale selvatico, infatti, quando irrompe nei pollai non si limita a predare un singolo capo, ma compie una vera mattanza. Ed è proprio quanto accaduto sere fa Villimpenta. Una cittadina è riuscita a vedere dalla finestra la volpe, che ricordiamo essere un animale protetto, mentre si allontanava.

Matteo Vincenzi