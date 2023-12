All’Arci Donini di scena la beneficenza

MANTOVA Grande partecipazione per l’evento benefico di Natale che è stato ospitato dal ristorante da Marlì presso il Circolo Arci Donini in piazza dei Mille. All’iniziativa solidale hanno preso parte una ottantina di commensali e parte del ricavato andrà all’Associazione di volontariato “Oltre la Siepe”, presieduta da Maria Alessandra Varini, che si prende cura delle persone con disagio psichico. Inoltre, l’Arci Donini, rappresentato dal presidente Ottorino Lamagni e dal vice Alice Chizzini, ha donato i pandori per la cena con scopo benefico.