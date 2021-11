Violenza di genere: per le vittime c’è un’Arma in più. Anche a Mantova

MANTOVA Domani si celebra nel mondo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza istituita dall’ Assemblea generale delle nazioni Unite, che invita i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle più devastanti violazioni dei diritti umani. I numeri sono da brividi:

nel mondo la violenza contro le donne interessa 1 donna su 3.

la violenza contro le donne interessa 1 donna su 3. in Italia i dati Istat mostrano che il 31,5% delle donne ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner.

In provincia di Mantova quest’anno, nell’ambito del progetto “Una stanza tutta per sé”, in collaborazione con la Soroptimist International Italia, sono state inaugurate le stanze rosa nei comandi compagnia dipendenti dal Comando Provinciale di Mantova, ovverosia Mantova, Castiglione delle Stiviere, Viadana e Gonzaga, ma l’Arma dei Carabinieri non cessa mai, sfruttando ogni occasione, di adoperarsi per sensibilizzare le donne che vivono nel forte disagio psicologico e spesso fisico, indotti dalle violenze e dagli abusi che subiscono.

L’analisi dei reati evidenzia negli ultimi anni un aumento delle denunce, dato che seppur apparentemente negativo, è la conseguenza di una sempre maggior consapevolezza indotta nelle vittime e di una fiducia, acquisita anche grazie all’opera di associazioni e centri antiviolenza che forniscono un qualificato aiuto alle vittime, sostenendole anche nei contatti con le forze dell’ordine e nel percorso giudiziario; tuttavia il numero oscuro rimane ancora troppo elevato: troppe le violenze non denunciate.

In provincia di Mantova nel 2021 l’Arma ha arrestato 8 persone e ne ha denunciato 41.

Anche il Colonnello Antonino Minutoli ha esortato a non temere, affidarsi alle Istituzioni ed alla rete che ormai ha un’elevata efficienza. “Noi carabinieri possiamo aiutarvi”.